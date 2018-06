Rio Mare: “Insieme per gli Oceani”

Tutto pronto per l’evento “Insieme per gli Oceani” che si terrà mercoledì 20 giugno alle ore 11. Un momento di confronto sullo stato di salute degli oceani e sugli interventi conservativi necessari affinché continuino a rappresentare una risorsa per le generazioni future.

Interverranno Alex Bellini (esploratore), Sandro Carniel (Oceanografo, Primo Ricercatore presso l’Istituto di Scienze Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Venezia), Stefano Pogutz (Tenured Faculty Bocconi School of Management), Audun Lem (Deputy-Director, FAO Fischeries and Aquaculture Department), Isabella Pratesi (Direttore Conservazione WWF Italia), Antonio Di Natale (Esperto di pesca internazionale), Luciano Pirovano (Sustainable Development Director di Bolton Food).

Seguirà rinfresco, durante il quale lo chef stellato Fabrizio Ferrari, ambassador di Marine Stewardship Council, delizierà gli ospiti con le sue creazioni culinarie.