Roma: oggi musei civici gratis per i residenti, tante mostre ed eventi

Come ogni prima domenica del mese anche il 3 giugno l’ingresso ai Musei Civici di Roma Capitale, con le mostre in corso e le iniziative ad hoc, è gratuito per i residenti a Roma e nella Città Metropolitana. Apertura gratuita anche per il vasto complesso archeologico, unico al mondo, costituito dai Fori Imperiali e dal Foro Romano. La giornata è promossa da Roma Capitale (Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali) con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura.

E’ l’occasione per visitare gratis le collezioni permanenti dei musei e le mostre temporanee. Tra queste I Papi dei Concili dell’era moderna. Arte, Storia, Religiosità e Cultura ai Musei Capitolini, la mostra su Traiano agli omonimi Mercati (Museo dei Fori Imperiali) per i 1.900 anni dalla morte dell’optimus princeps (Traiano. Costruire l’Impero, creare l’Europa) e, negli spazi ampliati della Centrale Montemartini, l’esposizione dedicata al dialogo tra due importanti culture del mediterraneo: quella egizia e quella etrusca (Egizi Etruschi. Da Eugene Berman allo Scarabeo dorato). Da non perdere anche, al Museo di Roma in Trastevere, Dreamers. 1968: come eravamo, come saremo, un racconto per immagini e video del Paese di quegli anni, e ROMA CITTÀ MODERNA. Da Nathan al Sessantotto alla Galleria d’Arte Moderna di via Crispi, una rassegna unica che ripercorre le correnti artistiche protagoniste del ’900 con Roma in primo piano.

Quanto ai Fori Imperiali: percorso di visita aperto gratis al pubblico gratuitamente dalle 8.30 alle 19.15, con l’ultimo ingresso alle 18.15. Nel tour sono compresi l’ingresso alla Colonna di Traiano e, dopo il percorso con passerella attraverso i Fori di Traiano e di Cesare, la prosecuzione attraverso il breve camminamento nel Foro di Nerva, che permette di accedere al Foro Romano mediante la passerella realizzata presso la Curia dalla Soprintendenza di Stato.

Restano a pagamento: la mostra, in chiusura proprio il 3 giugno al Museo dell’Ara Pacis, Magnum Manifesto. Guardare il mondo e raccontarlo in fotografia – che celebra i 70 anni della Magnum Photos con le immagini e gli storici reportage della più grande agenzia fotogiornalistica al mondo – e la mostra Canaletto 1697-1768 al Museo di Roma, che celebra il 250° anniversario della morte del grande pittore veneziano presentando il più grande nucleo di opere di sua mano mai esposto in Italia, 68 tra dipinti, disegni e documenti, inclusi alcuni celebri capolavori.