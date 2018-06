Da sabato 23 giugno al 9 settembre Pila accende le emozioni: come vivere la stagione estiva nella splendida conca tra le cime valdostane

A Pila si accendono nuove passioni, per la natura, per lo sport, per le tradizioni di questa montagna capace di proporre esperienze indimenticabili. Da sabato 23 giugno a domenica 9 settembre la località sarà comodamente raggiungibile con la telecabina Aosta- Pila che in 18 minuti collega i due centri. L’emozione inizia qui, con una salita in quota che culmina nella vista di una skyline eccezionale che spazia sui 4000 valdostani, dal Monte Bianco al Grand Combin, dal Cervino al Monte Rosa.

Per un week end o per un periodo più lungo, molte le attività, proposte di soggiorno e gli eventi della stagione; qualche anticipazione: tre idee imperdibili per una vacanza a Pila.

PILA BIKELAND:

Si fa presto a dire MTB. Per conoscere e sperimentare l’articolato pianeta della bicicletta da montagna, Pila è la località perfetta sia per chi si appresta al “battesimo della sella”, che per i bikers esperti, fino agli atleti professionisti. Pila è dotata di un vasto comprensorio adatto ad ogni livello di capacità e strutturato su percorsi di diversa difficoltà. Gli impianti di risalita sono stati accessoriati con speciali ganci che consentono di trasportare gratis le bici, giungendo in quota senza fatica. Le bici si possono caricare direttamente ad Aosta.

A giugno “Battesimo Bike” proposta all inclusive

L’offerta comprende:

Bikepass giornaliero o mezzo giornaliero

2 ore con il maestro di mtb

Noleggio bici da free ride + casco + protezioni

Mezza giornata € 72,00. Giornata intera € 92,00

(Offerta valida secondo disponibilità dei servizi. Minimo 2 persone)

A luglio a Pila conferma la sua vocazione ciclistica, l’MTB è anche grande spettacolo! Il 21 e 22 luglio 2018 si disputeranno iCampionati Italiani Assoluti delle discipline Cross Country Olimpico, Down Hill e Bike trial, le specialità della Federazione Ciclistica Italiana.

PARCO AVVENTURA 3×2

Un’avventura per tutte le età dove, oltre alla sicurezza, al primo posto c’è il divertimento. Ponti tibetani, passerelle su tronchi, teleferiche, rete di corda da domare: ecco gli ingredienti dell’ adventure park di Pila. E una proposta vantaggiosa: il 3×2. Se 3 amici entrano assieme, pagano solo 2 biglietti (valido dal lunedì al venerdì escluso il periodo dal 23/07 al 19/08)

HIKING: escursioni esclusive con le guide naturalistiche

Il trekking gode a Pila di un ampio ventaglio di passeggiate, più o meno lunghe ed impegnative, che offriranno la possibilità di conoscere ed apprezzare la conca in estate. Dal 28 giugno al 6 settembre, tutti i giovedì sarà possibile effettuare escursioni in giornata, accompagnati dalle guide naturalistiche della Trekking Habitat, disponibili a far conoscere al turista gli angoli più remoti di Pila. Potrete godere di panorami straordinari, seguire le orme degli animali, alla scoperta della vegetazione alpina e delle particolarità delle montagne che ci circondano. Costi: 15 € a persona.