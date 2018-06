Salute: gli adolescenti che dormono male rischiano pressione e colesterolo alti

Uno studio pubblicato su Pediatrics e coordinato da Elsie Taveras della Harvard T.H. Chan School of Public Health di Boston ha rilevato che gli adolescenti che non dormono bene incorrono in maggiori rischi cardiovascolari come pressione e colesterolo alti. Gli epidemiologi hanno studiato 829 teenager ed esaminato le loro abitudini e la loro salute: ne hanno tracciato il sonno e hanno raccolto dati sulla loro forma fisica, la pressione e i grassi nel sangue, ed eventuali problemi di resistenza all’insulina.

Si è scoperto che il 31% dei ragazzi dormiva poco (meno di 7 ore a notte) e il 42% dormiva male e che questi stessi soggetti presentavano un alto rischio cardiovascolare, come pressione alta, colesterolo alto, sovrappeso o resistenza all’insulina.