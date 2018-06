Salute, cibo e sostenibilità: Progetto EFH, la Dieta mediterranea alpina si presenta al mondo produttivo

E’ in programma lunedì 11 giugno 2018, alle ore 10.30, presso l’aula magna della Fondazione Edmund Mach, la presentazione del progetto Euregio: Environment, Food and Health (EFH) al mondo produttivo. Un progetto che punta a promuovere l’invecchiamento in salute e la lotta all’obesità della popolazione dei tre territori dell’Euroregione, con un approccio multidisciplinare basato sulla qualità nutrizionale del cibo e la sostenibilità.

Saranno presentati, in particolare, gli ingredienti principali della Dieta Mediterranea Alpina, una dieta ipocalorica basata sui prodotti del territorio, che sarà testata nello studio clinico del progetto EFH.

Interverranno il presidente FEM, Andrea Segrè, il professore del Centro Agricoltura Alimenti Ambiente, Fulvio Mattivi, il dirigente del Servizio dietetica e nutrizione clinica dell’Apss di Trento, Carlo Pedrolli, il direttore del Centro Laimburg, Michael Oberhuber, e Werner Zwerschke dell’Università di Innsbruck.

Il progetto EFH, coordinato dalla Fondazione Edmund Mach, coinvolge nove centri di ricerca in ambito Euregio e le Provincie di Trento, Bolzano e Innsbruck con la collaborazione del GECT Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino.

Le istituzioni di ricerca protagoniste di questo progetto sono: la Fondazione Edmund Mach, il Servizio di Nutrizione Clinica dell’Ospedale di Bolzano, il Servizio di Dietetica e Nutrizione Clinica dell’Ospedale Santa Chiara di Trento, la Libera Università di Bolzano, l’Università degli studi di Trento, l’Accademia Europea di Bolzano (EURAC), la Leopold Franzens University Innsbruck, il Centro di Sperimentazione Laimburg e University for Health Sciences, Medical Sciences and Technology di Hall in Tirol.