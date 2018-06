Salute: attenzione a quali farmaci si portano in vacanza, multe e carcere in molti Paesi

Attenzione a chi si reca all’estero in vacanza con farmaci al seguito: il rischio è di infrangere le leggi locali.

Il Foreign and Commonwealth Office (Fco) ha lanciato l’allarme: secondo l’ente britannico infatti bisognerebbe sempre verificare che, nel Paese dove ci si reca, alcune medicine comunemente prescritte non rientrino negli elenchi dei “farmaci controllati“.

In Giappone, ad esempio, alcuni rimedi contro il raffreddore sono vietati, mentre a Singapore determinati sonniferi richiedono una particolare licenza.

Il mancato rispetto delle norme può comportare l’arresto, un’ammenda o la reclusione in molti Paesi, tra cui la Grecia e gli Emirati Arabi Uniti.

Il Fco raccomanda dunque di contattare l’ambasciata, l’alta commissione o il consolato del Paese in cui si reca per un consiglio sullo stato legale di determinati farmaci.