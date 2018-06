Salute, infarto e ictus: avere più di 2 figli mette a rischio il cuore delle donne

Uno studio condotto dall’Università di Cambridge e del Nord Carolina ha coinvolto oltre 8000 donne, ed è stato presentato alla conferenza della British Cardiovascular Society a Manchester: in base ai risultati, avere più di 2 figli avrebbe un impatto negativo sulla salute della donna, in quanto gravidanza e parto determinano conseguenze significative sul sistema cardiovascolare, tanto che, si è osservato, le mamme di 5-6 figli incorrono in un rischio di infarto e ictus maggiore rispetto alle donne con 1-2 figli o senza.

Si è scoperto che le donne con 5-6 figli incorrono in un rischio di infarto del 40% superiore rispetto a coloro che hanno 1-2 figli al massimo, in un rischio di ictus superiore del 25% e un rischio di insufficienza cardiaca superiore del 17%.

Lo studio vuole sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione, anche se il tempo per la cura di sé di cui una madre dispone è poco, sottolinea Claire Oliver-Williams, autrice della ricerca. Oltre al carico imposto al sistema vascolare femminile da gravidanza e parto crescere i figli può essere di per sé davvero stressante per lei, ha concluso l’esperta.