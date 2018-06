Salute: prevenzione e diagnosi precoce nelle piazze della regione Campania

L’Associazione Italiana Direttori Generali in Sanità, l’Associazione House Hospital onlus, e la Fondazione AdASTRA in collaborazione con i Comuni di Lusciano (CE), Parete (CE), Casagiove (CE), Macerata Campania (CE), l’ASL Caserta, l’I.N.T. “G. Pascale” e l’A.O.U. Federico II presentano un programma gratuito di informazione, comunicazione, educazione sanitaria, prevenzione e diagnosi precoce a favore delle fasce deboli nelle piazze della Regione Campania con visite e indagini diagnostiche a bordo degli Hospital Car e presso l’Ambulatorio della Solidarietà. In particolare:

13 GIUGNO

Comune di Casagiove (CE) – Conferenza Stampa “ Progetto Salute ” ore 10.00/12.00

16 GIUGNO

Comune di Lusciano (CE) – Occhio al Neo – Visita – Ambulatorio della Solidarietà – ore 9.00/13.00 in collaborazione con l’A.O.U. Federico II

Comune di Casagiove (CE) – Tiroide – Visita + ecografia – Hospital Car – ore 9.00/18.00 in collaborazione con l’ASL Caserta

Comune di Casagiove (CE) – Pianeta Donna (Seno) – Visita + ecografia – Hospital Car – ore 9.00/18.00 – in collaborazione con l’ASL Caserta

Comune di Casagiove (CE) – Occhio al Neo – Visita – Hospital Car – ore 9.00/18.00 in collaborazione con l’ASL Caserta

I.N.T. “G. Pascale” – Comune di Napoli Località Molosiglio – Pianeta Donna (Seno) – Visita + ecografia – Hospital Car – ore 9.00/14.30 ­- Veleggiata nel Golfo di Napoli

23 GIUGNO

Comune di Parete (CE) – Tiroide – Visita + ecografia – Hospital Car – ore 9.00/17.30 in collaborazione con l’ASL Caserta

Comune di Parete (CE) – Occhio al Neo – Visita – Hospital Car – ore 9.00/17.30 in collaborazione con l’ASL Caserta

Comune di Parete (CE) – Pianeta Donna (Seno) – Visita + ecografia – Hospital Car – ore 9.00/17.30 – in collaborazione con l’ASL Caserta