Sesso, la sacerdotessa tantrica: ecco come risvegliare l’energia sessuale

Emily Zanussi, sacerdotessa sessuale, è intervenuta questa mattina ai microfoni di ECG, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus, l’emittente dell’Università degli Studi Niccolò Cusano.

La sacerdotessa sessuale e tantrica ha parlato della sua attività: “La sacerdotessa si mette in connessione con il mondo invisibile attraverso l’energia. Fa un trattamento energetico, l’energia sessuale non è più vista come dispersione, non viene più vissuta come puro sfogo e istinto animalesco, ma subisce un’evoluzione attraverso la fusione del corpo e dello spirito. Il trattamento è sempre preceduto da una meditazione in cui pongo il cliente in uno stato di rilassamento. Poi inizio a massaggiarne il corpo, prima dalla schiena. Il cliente è nudo, invio la mia energia nel suo corpo con suoni, fischi, pronuncio parole che in quel momento entrano giustamente nello stato inconscio del cliente. Non avvengono contatti sessuali, a parte la mia mano che tocca il lingam del cliente, l’organo sessuale maschile, per stimolare la sua energia“.

Sui clienti: “Chi si rivolge a me vuole affacciarsi a questo mondo. Dopo alcune sedute capiscono come influisca l’energia sui miei trattamenti. Anche se inizialmente resta, nell’inconscio, la visione del sesso come puro piacere. Il prezzo della mia seduta è alto, o sei davvero interessato a portare un miglioramento della tua vita, oppure non mi interessa. Il primo incontro costa 150 euro, consiglio almeno quattro sedute per poter svegliare una certa energia nel corpo. E poi a casa bisogna esercitarsi con la masturbazione. Bisogna che l’uomo senta il fluire del proprio flusso energetico. Voglio soltanto clienti che abbiano l’obiettivo di raggiungere una completa maturazione spirituale“.