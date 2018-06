Sicurezza stradale: fumetti e giochi nelle scuole per coinvolgere bambini e ragazzi nella prevenzione

Tangenziale Esterna SpA diventa promotrice di «Mettiti alla guida della tua vita», la campagna per la sicurezza stradale di Autostradafacendo, che, fra i tanti progetti trasposti, nel corso degli anni, in strumenti di informazione consultabili, ha caricato su Internet una Piattaforma Web con oltre 3.000 pagine di contenuti sul tema.

La compagine di Autostradafacendo comprende le istituzioni pubbliche, gli operatori del settore e i media che hanno scelto di affrontare con impegno, anche attraverso la distribuzione capillare di fumetti e giochi nelle scuole, la missione, apparentemente impossibile, di coinvolgere anche i bambini e i ragazzi negli interventi di prevenzione degli incidenti.

L’intesa che la Concessionaria di A58-TEEM e Autostradafacendo hanno raggiunto verte sulla condivisione dell’obiettivo di sensibilizzare soprattutto i non ancora patentati, ossia gli automobilisti, gli autotrasportatori e i motociclisti del futuro, in ordine all’esigenza di adottare, in ogni circostanza, comportamenti tesi a circoscrivere il rischio di sinistri.

Alla base della collaborazione avviata c’è la consapevolezza che la promozione nelle aule di una cultura della responsabilità possa da una parte favorire lo sviluppo di un approccio sistematico alla sicurezza stradale e dall’altra contribuire a raggiungere, entro il 2050, l’obiettivo di zero morti in incidenti che l’Unione Europea ha indicato al nostro Paese.

Gli esperti ascrivono la riduzione dei deceduti (3.283 nel 2016 contro 7.100 nel 2001) e dei feriti (249.200 nel 2016 contro 373.600 nel 2001) sia all’inasprimento del Codice (introduzione patente a punti, rincaro multe eccetera) sia alla modernizzazione dei principali Assi viari (posa asfalto drenante, potenziamento illuminazione eccetera) e del parco veicolare.

Gli stessi analisti concordano, tuttavia, sulla necessità di pianificare campagne per la sicurezza calibrate su studenti, insegnanti e famiglie, incardinate più su attività ludiche che su seminari di addetti ai lavori e mirate alla maturazione, già a partire dagli alunni delle Primarie, di una coscienza critica nei confronti degli atteggiamenti imprudenti.

«Mettiti alla guida della tua vita» va inquadrata, dunque, nell’ottica delle prescrizioni fornite dalle Autorità alle Concessionarie non solo riguardo agli standard di sicurezza da garantire nella realizzazione e nella manutenzione della Rete ma anche in relazione ai livelli di efficacia delle iniziative da varare per educare gli utenti alla responsabilità.

La campagna lanciata da Autostradafacendo si rivolge, infatti, pure agli adolescenti, censura gli atteggiamenti pericolosi con l’approccio divertente delle vignette, affida allo story-telling l’indicazione delle buone pratiche da seguire al volante come sui sedili dei passeggeri e trasmette, anche attraverso i giochi da tavolo, messaggi funzionali.

Fumetti, calendari, segnalibri, album da colorare vengono distribuiti, nelle scuole o durante incontri organizzati ad hoc, allo scopo di stigmatizzare sì l’imprudenza, causa di almeno l’85% dei sinistri, ma senza calare dall’alto reprimende di tono professorale che potrebbero risultare addirittura controproducenti per il reale coinvolgimento dei giovanissimi.

I kit messi a disposizione degli istituti e disponibili, ovviamente, anche sulla Portale Internet, peraltro insieme con 500 filmati e 200 fotografie, non pagano dazio, quindi, a quell’impronta didascalica, per la verità nemmeno troppo gradita da molti grandi, che ha impedito a diverse campagne di appassionare gli studenti al tema della prevenzione.

L’impegno a favore di bimbi, ragazzi e adulti (per quest’ultimi sono stati stampati 55 milioni di biglietti per i pedaggi con vari inviti alla prudenza) profuso da «Mettiti alla guida della tua vita» ha convinto Tangenziale Esterna SpA a farsi promotrice di Autostradafacendo assicurando, nel contempo, un contributo tecnico, scientifico ed economico all’iniziativa.

L’inizio della sinergia tra la Concessionaria di A58-TEEM (33 chilometri da Melegnano ad Agrate Brianza interconnessi con A1, A35 e A4) e il Sito è stato scandito dalla consegna di una targa ai cronisti in erba della Media «Vanoni» di Ardenno (SO), distintisi, nell’ambito di un concorso di giornalismo bandito nelle scuole, per i loro articoli sulla sicurezza stradale.

Alla ripresa delle lezioni dopo la pausa estiva, Tangenziale Esterna SpA e Autostradafacendo intensificheranno il volume della collaborazione attivata portando «Mettiti alla guida della tua vita» nelle scuole dei Comuni lambiti da A58-TEEM, che è l’Arteria italiana con minore incidentalità, e dalle nuove Provinciali e piste ciclabili integrate al tracciato.