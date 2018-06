«Quella di tenerla qui nella casa dove ha vissuto negli ultimi anni è stata l’unica soluzione che ho trovato- ha detto l’uomo-. Non avevo i soldi per pagare nulla, nemmeno i funerali»

La zia era morta il 18 Gennaio, ma lui la teneva ancora in casa. A fare la macabra scoperta sono stati gli ufficiali giudiziari, che si sono presentati nell’appartamento di via Bonzanigo, centro storico di Asti, per notificare lo sfratto. Il cadavere dell’anziana, mummificato, era ancora nel letto, dopo che lo scorso gennaio i sanitari del 118 ne avevano constatato la morte.

Non ha i soldi per pagare il funerale della zia, decide di nasconderne il cadavere in casa per sei mesi. L’uomo, 66enne di Asti, è stato denunciato dai carabinieri per occultamento di cadavere.

Non ha i soldi per il funerale : tiene il cadavere della zia in casa per sei mesi

