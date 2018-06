L’indagine: poco sonno per un manager su 4, forma fisica insoddisfacente

Lenovys, società di consulenza aziendale specializzata in Lean Management applicato all’innovazione ad alto impatto, all’energia delle persone e al miglioramento delle prestazioni, ha intervistato oltre 500 manager di medie e grandi aziende italiane, tra il 2017 e il 2018, rilevando che i manager italiani dormono poco (solo il 26%, poco più di uno su 4, dorme a sufficienza per iniziare la giornata in piena forma), hanno una forma fisica insoddisfacente (il 66% deve ritrovarla), nel 70% dei casi non riescono a ricaricare le batterie nemmeno in vacanza e solo 1 su 5 delega regolarmente mansioni ai propri collaboratori. Sempre secondo i manager, solo l’8% delle aziende ha riunioni efficienti ed efficaci, solo una su cinque opera per assicurare un buon bilanciamento tra lavoro e vita privata e solo il 5% delle aziende celebra e festeggia i propri risultati.

L’indagine è stata elaborata in preparazione dell’edizione 5 dell’executive master in Lean Lifestyle: il primo percorso formativo manageriale sviluppato internamente e testato finora da oltre 700 manager, che ha l’obiettivo di massimizzare il potenziale delle persone in azienda e ridurre gli sprechi di talento ed energia attraverso “l’ingegneria delle abitudini”