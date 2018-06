Space economy: lo spazio un’opportunità di business, un evento alla SDA Bocconi School of Management

Lunedì 4 giugno 2018, alle ore 9,30 presso la SDA Bocconi School of Management (aula 01, via Bocconi 8), al convegno “The new Space economy: opportunities and challenges for the European Space Industry”.

All’evento – spiega l’Agenzia Spaziale Italiana – parteciperanno rappresentanti delle istituzioni spaziali europee, di altre istituzioni e del mondo accademico, insieme ad aziende e imprenditori del settore, per discutere dell’evoluzione dell’economia spaziale e delle sfide e opportunità del futuro di questo settore.

Tra i partecipanti il Presidente dell’ASI Roberto Battiston e i Ceo di E-Geos, Massimo Comparini, Altec, Vincenzo Giorgio, Telespazio, Lugi Pasquali, Sitael Nicola Zaccheo.

Durante il convegno sarà presentato il nuovo Space Economy Evolution Lab (See Lab) di SDA Bocconi School of Management, diretto da Andrea Sommariva.