Spazio & innovazione: la Space Economy si affaccia a Trento

Per la prima volta da quando è stato istituito il Festival dell’Economia, nel 2006, lo spazio nella sua forma più attuale, quella della Space Economy, giunge a Trento, e lo fa tramite l’istituzione preposta alla promozione delle attività spaziali: l’Agenzia Spaziale Italiana.

In Piazza Duomo, accanto all’infopoint del Festival che ha prenderà il via alle 15.00 del 31 maggio per concludersi domenica 3 giugno, sorge il punto informativo dell’ASI, partner quest’anno del Festival dell’Economia.

Non sarà l’unico momento di coinvolgimento del pubblico da parte dell’ASI sul tema della Space Economy.

Sabato 2 giugno, infatti, il Presidente dell’ASI, Roberto Battiston, il nuovo CEO della Virgin Orbit Dan Hart, Massimo Comparini, AD di e-Geos (società mista ASI-Telespazio) e il CEO della Nanoracks, Jeffrey Manber, uno dei pionieri dell’imprenditoria spaziale, prenderanno parte all’evento “Lift-off, parte il razzo della space economy”. Appuntamento alle 15.00 alla sala conferenze della Fondazione Kessler.