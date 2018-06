A spasso per rifugi tra Sondrio e Valmalenco

Con la stagione estiva aprono tutti i rifugi tra Sondrio e Valmalenco, immersi in panorami che tolgono il fiato. Entrare in un rifugio, varcarne la soglia, ti permetterà di avvicinarsi alla vera vita di chi abita la montagna e condividere un’esperienza unica, fra accoglienza e genuina essenzialità.

Sfoglia online il nuovo opuscolo sui rifugi e sull’area trekking del Bernina, per un’estate ad alta quota.

E già che ci siamo perché non approfittare per vedere il mondialino della corsa in montagna? Sabato 16 giugno Lanzada ospita la prova unica di campionato mondiale categoria allievi. Come evento di contorno andrà in scena il Trofeo delle Regioni riservato alla categoria cadetti.

Attesi i migliori giovani interpreti della specialità a livello internazionale in uno sport che valorizza i sentieri e il vivere la montagna in maniera “green”. Il giorno dopo, domenica 17 giugno, spazio alle due ruote a pochi metri di distanza con Caspoggio Cross-country Race.