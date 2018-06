Spazio: la Cina lancia un nuovo satellite per l’osservazione terrestre

La Cina ha lanciato un nuovo satellite per l’osservazione terrestre: “Gaofen-6” verrà utilizzato principalmente per la gestione delle risorse agricole e l’osservazione delle aree colpite da disastri naturali. Secondo il “Global Times”, il satellite, lanciato domenica, è stato messo in orbita tramite un razzo vettore Lunga Marcia-2D, ed è partito dal Centro di lancio satellitare di Jiuquan, nel nordovest della Cina.

In contemporanea è stato lanciato anche un satellite per la sperimentazione scientifica, “Luojia-1“.

Il satellite Gaofen-6, dal peso di 1.064 kg, è in grado di monitorare una porzione maggiore della superficie terrestre rispetto ad predecessore Gaofen-1.