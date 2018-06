Spazio & design: muri di luce e realtà virtuale nella futura stazione cislunare

Sono innovative e anche numerose le soluzioni di design proposte per la futura stazione cislunare dagli studenti della Scuola di Design del Politecnico di Milano: tra le varie proposte figurano muri di luce proiettati con la tecnica degli ologrammi per proteggere la privacy senza ingombrare; amache fonoassorbenti per attutire i rumori; luci che riproducono il naturale alternarsi del giorno e della notte; caschi per la realtà aumentata per chiamare casa.

I 12 progetti, presentati nella sede di Altec a Torino, sono stati elaborati nell’ambito del corso Space4InspirAction grazie al supporto dell’Agenzia spaziale europea (Esa) e di Thales Alenia Space, la joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%) che sta gia’ conducendo uno studio di fattibilità per il primo avamposto umano nell’orbita lunare, la stazione Deep Space Gateaway (Dsg).