Spaziocinema con Tito e gli Alieni

Sarà Tito e gli alieni il primo titolo cinematografico del calendario speciale dell’edizione 2018 di #Spaziocinema, l’appuntamento mensile nell’Auditorium dell’ASI che si propone l’obiettivo di promuovere le attività spaziale grazie anche alla visione e il commento di film dedicati alla scienza o alla fantascienza.

Tito e gli alieni, diretto da Carla Randi, recentemente premiata per tale opera come migior regista al Bif&st, il Bari International Film Festival la cui giuria è presieduta dal magistrato e scrittore Giancarlo De Cataldo, è interpretato da Valerio Mastandrea che nella stessa occasione ha avuto il premio di miglior attore.

Il film, definito dalla giuria “un film fresco ed emozionante, a tratti brillante”, narra di un Professore (interpretato da Valerio Mastandrea) che da quando ha perso la moglie, vive isolato dal mondo nel deserto del Nevada accanto all’Area 51. Dovrebbe lavorare ad un progetto segreto per il governo degli Stati Uniti, ma in realtà passa le sue giornate su un divano ad ascoltare il suono dello Spazio. Il suo solo contatto con il mondo è Stella (Clemence Poesy), una ragazza che organizza matrimoni per i turisti a caccia di alieni. La sua esistenza solitaria viene sconvolta dall’arrivo dei due nipoti da Napoli: Anita di 16 anni e Tito di 7, che il fratello Fidel (Gianfelice Imparato) gli ha affidato prima di morire. i due ragazzini, convinti di trasferirsi a Las Vegas, si ritrovano invece in mezzo al nulla, in balia di uno zio sconclusionato e depresso, in un luogo misterioso in cui si dice vivano gli alieni.

Tito e gli alieni sarà nelle sale cinematografiche a partire dal 7 giugno. L’Auditorium dell’ASI ha fatto overbooking già da una settimana. Ma chi volesse seguire il dibattito seguente al film, presenti gli attori, i produttori e l’astronauta Roberto Vittori in collegamento da Washington, non avrà che da collegarsi alle 22.00 a questo link: http://www.asitv.it/media/live_streaming