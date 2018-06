Stazione Spaziale: Gerst pronto per “Horizons”, la seconda missione dell’astronauta ESA sulla ISS

Preparativi in corso – e agli sgoccioli – per il lancio del prossimo equipaggio alla volta della Stazione Spaziale Internazionale. La Soyuz MS-09 che porterà sul laboratorio orbitante l’astronauta tedesco ESA Alexander Gerst, il comandante russo Sergei Prokopyev di Roscosmos e l’astronauta NASA Serena Auñón-Chancellor, sarà lanciata il 6 giugno alle 13:12 (ora italiana) dal cosmodromo di Baikonur in Kazakistan.

L’equipaggio dell’Expedition 56-57 raggiungerà la ISS due giorni dopo, portando di nuovo a sei il numero degli “inquilini” dell’avamposto spaziale dopo il rientro sulla Terra, avvenuto la scorsa notte, del cosmonauta russo Anton Shkaplerov di Roscosmos, Scott Tingle della NASA e Norishige Kanai dell’agenzia spaziale giapponese JAXA che hanno trascorso 168 giorni in orbita.

Per Alexander Gerst si tratta della seconda missione (dopo “Blue Dot”), denominata “Horizons”, che prevede oltre 50 esperimenti.

Sarà anche il secondo astronauta ESA ad assumere il comando della Stazione spaziale internazionale, incarico che assumerà anche Luca Parmitano – primo italiano e terzo astronauta ESA – a luglio 2019.