Terremoto: ristrutturazioni ad Amandola

Stanno per partire ad Amandola i primi due interventi, finanziati grazie anche all’azione congiunta di Cna nazionale e Forum Sad – Forum Permanente per il Sostegno a distanza: si tratta della ristrutturazione di un’abitazione e di un centro estetico.

La sinergia tra Comune e Cna, dice il sindaco Adolfo Marinangeli, “prosegue all’insegna di solidarietà e impegno. Affrontiamo un percorso importante, che ci vede coinvolti insieme non per un intervento spot, bensì per un piano di emergenza e solidarietà studiato e discusso attraverso una logica più completa”.

“Dal 1993 – spiega Stefano Spernanzoni, della Onlus Amici del Brasile, gruppo del Maceratese che sostiene il lavoro del missionario padre Alberto Panichella – ci occupiamo delle condizioni di vita delle comunità oltreoceano: dopo il sisma, abbiamo avviato questo progetto di sostegno a distanza di artigiani e famiglie colpite dal terremoto per sostenere anche chi ci sta più vicino. Essendo parte della rete Sad, abbiamo proposto a Cna nazionale un intervento per ricostruire il tessuto lavorativo e sociale delle zone terremotate”.

“Dopo le azioni di solidarietà intraprese sin dalle prime ore del post sisma – dice Alessandro Migliore, direttore generale Cna Fermo – e le risorse raccolte con il concerto solidale di Natale, confluite nel progetto di ristrutturazione del cinema di Amandola, stiamo facendo il possibile per creare le condizioni per un avvio della ricostruzione, la ripresa dell’economia del territorio e la tenuta della comunità”.

Il direttore plaude alle modifiche del decreto 189 del 2016, in particolare la proroga dei pagamenti Irpef per i residente nelle zone terremotate: “provvedimenti molto attesi che arrivano dopo un lungo lavoro svolto dall’associazione di categoria di costante confronto con i rappresentanti delle istituzioni”.