Terremoto Centro Italia: nasce il progetto di sostegno ai produttori del cratere 

E’ stato presentato a Rieti il progetto ‘Posterremoto’ sviluppato dalle Associazioni Postribù e ‘Il Sorriso di Filippo’, in collaborazione con l’Associazione Animaeacqua, Deafal Ong, Tularu’, che punta da un lato al sostegno dei produttori terremotati delle aree del cratere, con particolare attenzione ad Amatrice, Accumoli e zone limitrofe, e dall’altro a sostenere il legame fra il territorio amatriciano e la sua cultura al fine di ricostruire il tessuto sociale locale.

“Dopo quasi due anni di piccole azioni per superare la prima emergenza attuate grazie alla solidarietà di chi ha riposto fiducia in noi – spiega Giorgia Brugnerotto, presidente di Postribù -, l’adesione al Bando ‘Ripartiamo insieme’ della Caritas Diocesana ci ha permesso di strutturare una progettazione a medio-lungo termine rivolta alle filiere agroalimentari e agrituristiche dei territori colpiti dai sismi del 2016. In questa seconda fase giocheranno un ruolo ancora più attivo i consumatori ‘consapevoli’, particolarmente interessati ad un rapporto diretto con la realtà aziendale e più in generale alla sostenibilità delle produzioni.”

“Come illustrato direttamente dai primi produttori aderenti, a cui potranno aggiungersene altri nel corso delle prossime settimane, il progetto ha già permesso il lancio di diversi ordini da parte di gruppi di acquisto, mentre stanno iniziando le consulenze presso le aziende agricole da parte di agronomi coinvolti nel progetto che punteranno a migliorare la gestione delle stalle, pascoli e coltivazioni al fine di rendere le produzioni sempre più sostenibili ed efficienti”. Il progetto punta anche alla promozione del turismo attraverso iniziative anche di carattere culturale, come il Festival delle Ciaramelle, in programma dal 10 al 12 agosto”.