Terremoto Amatrice, l’appello disperato: “Questa gattina mi ha salvato la vita nella notte del sisma, aiutatemi a ritrovarla”

Marina Torreti, una signora di Amatrice, è intervenuta questa mattina ai microfoni di ECG, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus, l’emittente del’Università degli Studi Niccolò Cusano.

Marina ha lanciato un appello disperato: “Aiutatemi a ritrovare la mia gattina, Sissi. La sto cercando da due anni. L’ho smarrita ad Amatrice la notte del 24 agosto, la notte del terremoto. Abitavo a ridosso della torre civica, l’unica rimasta un pochino in piedi. Pochi istanti prima del sisma sono stata svegliata dal suo miagolio, mi sono alzata dal letto per farle uscire. Lei mi ha svegliato, nel giro di due secondi casa è collassata, mio marito è morto sotto alle macerie. Io sono rimasta sotto alle macerie per otto ore, il mio soccorritore mi ha detto che mentre scavavano c’era una gattina bianca e nera che era lì ad aspettarmi. Poi nessuno l’ha più vista. Io sono stata tre mesi in ospedale, mio marito è morto sotto le macerie, dal novembre del 2016 ho iniziato a cercare Sissi in tutta Italia. Questa gatta mi ha salvato la vita, sono salva grazie a lei. E’ mio dovere fare di tutto per trovarla, sono convinta che vive e che magari qualcuno l’ha recuperata e adottata. Il mio appello è disperato, se qualcuno l’ha vista, mi contatti. Sono su Facebook, mi chiamo Marina Torreti“.