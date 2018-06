Terremoto Centro Italia, il sindaco di Amatrice: “Al presidente Conte chiederò degli impegni”

“Al presidente Conte chiederò degli impegni, allo studio ci sono emendamenti che possono dare un’accelerazione alla ricostruzione, poi ho bisogno di stare con lui per chiedergli altre cose, voglio spiegargli cosa è successo e cosa deve succedere“: lo ha dichiarato il sindaco facente funzioni di Amatrice, Filippo Palombini, in riferimento alla visita del premier Giuseppe Conte nelle zone colpite dal Terremoto nel 2016. Questa occasione “è importante, per la gente, perché sentirsi abbandonati come è accaduto negli ultimi 6 mesi non è una bella sensazione“

“Viene per la prima volta un presidente del Consiglio nato da un voto degli italiani, allora da adesso mi aspetto che ci sia quel segnale, quello che stiamo aspettando“, cioè se “il governo vuole la ricostruzione“.

Dal governo “mi aspetto poteri speciali al commissario governativo o quantomeno un grande segnale e poi di andare avanti“.