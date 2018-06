Terremoto Centro Italia, Conte: “Siamo qui per ascoltare le vostre richieste e stabilire le priorità”

“Non vi aspettate magie, non effetti speciali, ma cose concrete. Dobbiamo essere concreti. Intanto c’è un decreto in discussione, cerchiamo di farlo avviare“: lo ha dichiarato il premier Giuseppe Conte, lasciando la sede del comune di Amatrice dopo un incontro con gli amministratori sulla ricostruzione post sisma. “Siamo qui per ascoltare le vostre richieste, e stabilire le priorità sulle quali intervenire“, ha spiegato il Presidente del Consiglio incontrando i commercianti presso la struttura “il Triangolo”, ad Amatrice.