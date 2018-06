Terremoto Centro Italia: oggi il premier in visita nelle zone colpite

Il premier Giuseppe Conte oggi sarà in visita nelle zone terremotate del Centro Italia: in mattinata è atteso nel centro storico di Amatrice, si fermerà davanti alla chiesa di Sant’Agostino in fase di ricostruzione, poi si trasferirà al Parco Comunale, dove deporrà un cuscino di fiori ai piedi della lapide commemorativa delle vittime del sisma. Successivamente incontrerà i cittadini e in Comune incontrerà gli amministratori locali.

Tappa successiva ad Accumoli: il Presidente del Consiglio effettuerà un sopralluogo nell’area rossa, poi deporrà cuscino di fiori nella piazza Vittime del Sisma. Poi si recherà ad Arquata del Tronto, dove visiterà il villaggio Soluzioni abitative d’emergenza, area Borgo 1.

Il premier, a conclusione della sua visita, raggiungerà la frazione di Pescara del Tronto.