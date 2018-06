Terremoto Centro Italia: domani il premier in visita nelle zone colpite

Il presidente del Consiglio domani si recherà nei luoghi colpiti dal terremoto del 2016: andrà ad Amatrice e ad Accumoli, nel reatino, poi ad Arquata del Tronto (Ascoli Piceno). I vescovi dei luoghi colpiti, interpellati dall’Adnkronos, esprimono “apprezzamento” per la scelta del premier Conte di andare nei luoghi del sisma come primo atto di governo.

Mons. Giovanni D’Ercole ha dichiarato: “Mi auguro non sia una semplice parata ma una presa di contatto con la realtà fatta di famiglie in grandi difficoltà“.