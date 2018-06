tintarelladay: domani Coldiretti rivela la dieta che abbronza

Con il caldo arriva la tintarella a tavola per prepararsi in modo naturale alle vacanze estive con il sospirato colore ambrato della pelle.

L’iniziativa è della Coldiretti che domani sabato 2 giugno 2018 dalle ore 9 offre la possibilità di scoprire la dieta che abbronza nei principali mercati di Campagna Amica, dalla Capitale Roma in via Tiburtina 695 a Milano in via Ripamonti 35 fino a Palermo a Villa Sperlinga.

Il #tintarelladay inaugura la bella stagione per aiutare gli italiani a catturare i raggi solari e a proteggere la salute, anche nei confronti delle alte temperature che affaticano l’organismo.

Una iniziativa per far conoscere le proprietà degli alimenti estivi anche con lo studio Coldiretti/Ixe’ sulla “La passione degli italiani per il sole” e la top ten della frutta e verdura che abbronza elaborata su basi scientifiche che sarà esposta e commentata nei mercati.