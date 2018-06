Torino, deve assistere il marito malato: i colleghi le cedono ore di ferie

Storia di solidarietà a Torino, dove una donna, lavoratrice, che necessitava di maggiori giorni di ferie per curare il marito malato, li ha ricevuti dai colleghi. E’ successo nello stabilimento della Skf di Airasca, azienda del Piemontese specializzata nella produzione di cuscinetti. Diversi lavoratori hanno infatti chiesto di poter dare una parte delle proprie ore di ferie monetizzabili e permessi retribuiti alla donna, che ha bisogno di prestare cure costanti al coniuge.

E’ stato così sottoscritto un accordo da parte delle single sindacali dello stabilimento, reso possibile grazie alla firma del contratto collettivo nazionale dei metalmeccanici del 26 novembre 2016 e alle linee guida stipulate tra Federmeccanica, Assistal e Fim-Fiom-Uilm nel marzo 2018.

“Spesso si dimentica che dietro ai risultati economici ottenuti dalle aziende, ci sono lavoratrici e lavoratori – commentano i sindacati – persone che purtroppo possono incappare in gravi problemi di salute e familiari ed è doveroso intervenire per cercare di aiutare chi è in difficoltà. Noi lo abbiamo fatto e siamo soddisfatti. Speriamo sia di buon esempio per stendere questa pratica anche nelle altre aziende”, concludono.