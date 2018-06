Torna “Anch’io sono la Protezione Civile”: Mazzocca lancia l’iniziativa “Wanna be Active”

Migliaia ragazzi tra i 10 e i 16 anni si confronteranno con chi si adopera quotidianamente nella Protezione Civile grazie ai campi scuola nel progetto “Anch’io sono la Protezione Civile” edizione 2018, da giugno ai primi giorni di settembre in tutta Italia.

In Abruzzo saranno impegnati circa 800 ragazzi appartenenti alle fasce d’età 10-13 e 14-16 e 29 campi scuola organizzati dai volontari di Protezione Civile in collaborazione con il personale della sala operativa regionale, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, Polizia di Stato e Carabinieri.

Il Sottosegretario d’Abruzzo delegato alla Protezione Civile Mario Mazzocca parteciperà come di consueto: “E’ mio grande desiderio incontrare i ragazzi impegnati nei campi scuola locali anche nell’edizione di quest’anno. Non mancherò di far loro visita lì dove mi sarà possibile e, sicuramente, hanno tutto il mio supporto in questo importante progetto che li aiuta, nel loro percorso di crescita, a diventare consapevoli del ruolo attivo che possono svolgere, partendo da piccoli gesti quotidiani, sviluppando le loro conoscenze a tutela dell’ambiente, del territorio e della collettività.

“Dalla prima edizione del 2007 ad oggi – spiega Mazzocca – “Anch’io sono la Protezione Civile” ha formato oltre 40mila giovani in tutta Italia utilizzando il gioco come modalità didattica in un fitto programma dedicato alla conoscenza del sistema di Protezione Civile e, in particolare, dei piani comunali di emergenza e del territorio”.