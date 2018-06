Torna la ZTL h24 a Firenze e car2go offre una promozione speciale per favorire la mobilità alternativa

Da giovedì 7 giugno tornerà in vigore a Firenze la ZTL-Zona a Traffico Limitato estiva-notturna: tutti i giovedì e i venerdì, fino al 5 ottobre, il divieto di accesso nei settori A, B e O della città inizierà alle 7.30 del mattino per concludersi alle ore 3.00 del mattino successivo. Una misura proposta dall’Amministrazione Comunale per abbassare i livelli di inquinamento e di traffico soprattutto nel centro storico e che viene accompagnata da una serie di iniziative adottate per favorire l’utilizzo di mezzi alternativi all’auto privata.

Tra queste iniziative, si inserisce anche la promozione speciale proposta da car2go: per tutto il mese di giugno, i fiorentini potranno iscriversi gratuitamente al servizio ricevendo un welcome package che include 5€ di muniti in regalo (equivalenti a circa 20 minuti di guida). Per attivare la promozione, sarà sufficiente inserire il codice J18_LC_FLO/ZTL in fase di registrazione. Una promozione dedicata quindi alla città di Firenze, dove car2go ha registrato negli ultimi 12 mesi un incremento di noleggi del 21% e una crescita degli utenti pari al 37%, raggiungendo quota 44.000 clienti.

“Quella con car2go è una collaborazione che si rinnova con l’avvio della ZTL h24, con gli obiettivi comuni di agevolare i cittadini che vogliono raggiungere il centro storico durante il periodo di attivazione del provvedimento e di continuare a sviluppare insieme la cultura della mobilità sostenibile nella città di Firenze” – ha dichiarato l’assessore allo Sviluppo economico Cecilia Del Re.

“La chiusura del traffico per il periodo estivo deve essere vista come un’opportunità per la città” – ha aggiunto Luigi Licchelli, Location Manager di car2go Firenze – “Meno traffico ed inquinamento e riduzione dello stress da parcheggio da una parte, potenziamento del trasporto pubblico e agevolazioni per la mobilità urbana alternativa dall’altra, faranno di Firenze una città più vivibile garantendo anche ai commercianti un maggior afflusso di potenziali clienti”.

car2go è presente a Firenze dal 2014 con una flotta di 150 smart fortwo a due posti e di 100 smart forfour a quattro posti con cui i fiorentini possono accedere gratuitamente alle ZTL cittadine e parcheggiare senza costi aggiuntivi sulle strisce blu e bianche. Il costo del servizio è di 0,24 cent/min per il modello di smart fortwo e di 0,26 cent/min per modello forfour. Inoltre, speciali pacchetti dedicati ai noleggi di più lunga durata sono acquistabili direttamente tramite l’app car2go prima di iniziare il viaggio. Il servizio è disponibile anche a Prato, Sesto Fiorentino, Scandicci, Galluzzo Certosa e all’aeroporto Amerigo Vespucci.