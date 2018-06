Toscana: sabato giornata regionale della donazione del sangue 

“Il futuro ha un cuore antico”, questo il titolo scelto quest’anno per la Giornata regionale della donazione di sangue, che si tiene domani, sabato 16 giugno, dalle 9 alle 13, all’Istituto degli Innocenti in piazza Santissima Annunziata, a Firenze.

“La Giornata Regionale della donazione di quest’anno – spiega Simona Carli, responsabile del Centro Regionale Sangue – è incentrata su un tema che ci vede impegnati da diversi mesi: l’implementazione del nuovo Sistema informatico unico regionale dell’intero Sistema sangue, primo ad essere realizzato in Italia. L’Innovazione e l’Informatizzazione saranno affrontati in maniera critica ed obiettiva, coinvolgendo tutti gli attori del sistema in quanto rappresentano un potente strumento di miglioramento della qualità, sicurezza e programmazione di un sistema delicato trasversale a tutta la sanità toscana.

E’ bene ricordare – sottolinea Carli – che i donatori sono soggetti “sani” che esplicano il loro gesto gratuitamente e possono scegliere se farlo o meno, sono utenti che non chiedono ma danno al sistema sanitario ed è nostro dovere creare il più possibile le condizioni logistiche, di orario, di accoglienza, di soddisfazione e competenze per far si che siano sempre più numerosi e fidelizzati, in particolar modo ora che ci prepariamo ad affrontare l’estate periodo critico da sempre”.

Simona Carli aprirà i lavori della mattinata, mentre l’assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi farà le conclusioni, alle ore 13.Alla fine dei lavori sarà diffuso un comunicato con i dati aggiornati sulle donazioni di sangue.