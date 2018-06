Trasporto aereo: l’ENAC impegnata su voli suborbitali e spazioporti

L’ENAC, Ente nazionale per l’aviazione civile, ha presentato oggi un rapporto relativo, tra le altre cose, ai voli suborbitali e spazioporti, la nuova frontiera dell’evoluzione del trasporto aereo commerciale. L’attività̀ sul trasporto commerciale suborbitale ha preso avvio dal ”Memorandum of Cooperation in the Development of Commercial Space Transportation” firmato dall’Enac e dalla Federal Aviation Administration nel 2014 e rinnovato poi nel 2016 con la partecipazione dell’Agenzia Spaziale Italiana.

Nel 2017 è stato costituito dall’ENAC, sotto l’auspicio del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti il gruppo di lavoro Spazioporti comprendente l’Aeronautica Militare, l’ASI e la società ALTEC, attiva nel settore della logistica spaziale. Il gruppo si è̀ riunito più̀ volte con lo scopo di definire lo scenario operativo per i voli suborbitali a decollo e atterraggio orizzontale (Hotol) e le esigenze prestazionali e logistiche dello spazioporto.

L’ENAC ha elaborato e pubblicato una prima Regulatory policy con cui vengono definiti i criteri di sicurezza da assicurare nei vari ambiti nei quali si articola il complesso settore del trasporto commerciale suborbitale, consentendo da un lato all’industria di settore primi e importanti elementi di approfondimento e dall’altro al sistema nazionale la possibilità di assumere un ruolo primario in questo promettente mercato.