Tumori con una particolare alterazione genetica: l’FDA accetta la richiesta di nuovo farmaco

L’ente regolatorio americano, la Food and Drug Administration (FDA), ha accettato la richiesta di nuovo farmaco (New Drug Application, NDA) concedendo la Priority Review a larotrectinib per il trattamento di pazienti adulti e pediatrici affetti da tumori solidi localmente avanzati o metastatici che presentano fusioni geniche di neurotrophic tyrosine receptor kinase (NTRK). Il termine ultimo per quanto riguarda la decisione stabilita dall’FDA ai sensi del Prescription Drug User Fee Act (PDUFA) è il 26 novembre 2018.

Le fusioni geniche di NTRK sono alterazioni genetiche che danno luogo a una produzione incontrollata di proteine di fusione tropomyosin receptor kinase (TRK), causando la crescita del tumore. Bayer e Loxo Oncology stanno sviluppando in maniera congiunta larotrectinib, in fase di studio in tutto il mondo per il trattamento di pazienti affetti da diverse tipologie di tumori che presentano una fusione genica di NTRK.

Entro il 2018 Bayer prevede di presentare una richiesta di autorizzazione all’immissione in commercio (Marketing Authorisation Application, MAA) nell’Unione europea.

“Il tumore con fusione TRK non si limita a un organo o una sede del corpo specifici, e interessa adulti e bambini”, ha dichiarato Scott Fields, MD, vice presidente senior e responsabile dello Sviluppo oncologico nella Divisione Pharmaceuticals di Bayer. “La designazione Priority Review concessa a larotrectinib”, conclude Fields, “potrebbe essere utile per mettere al più presto questa opzione terapeutica a disposizione dei pazienti, rispondendo così a un bisogno clinico fortemente insoddisfatto”.

L’FDA concede la Priority Review, rispetto alle richieste standard, per la valutazione di medicinali la cui eventuale approvazione consentirebbe di ottenere miglioramenti significativi in termini di sicurezza o efficacia del trattamento, della diagnosi o della prevenzione di patologie gravi. Larotrectinib ha ricevuto anche la designazione di Breakthrough Therapy (terapia all’avanguardia), un processo ideato per accelerare lo sviluppo e la revisione di farmaci destinati al trattamento di patologie gravi e che, rispetto alle terapie disponibili, potrebbero dimostrare miglioramenti sostanziali rispetto a un endpoint clinicamente significativo. L’ente regolatorio americano ha inoltre concesso al farmaco la designazione di Rare Pediatric Disease (malattia pediatrica rara) e la designazione di Orphan Drug (farmaco orfano).

Ricerche sempre più numerose suggeriscono che i geni NTRK possono fondersi in maniera anomala con altri geni, generando una proteina di fusione TRK che può portare allo sviluppo di tumori solidi in vari organi. Negli studi clinici, larotrectinib ha evidenziato un tasso di risposta globale (ORR) dell’80% – confermato con una valutazione dello sperimentatore – e un ORR del 75% confermato dalla valutazione centralizzata in diversi tipi di tumori solidi. La maggior parte degli eventi avversi è stata di grado 1 o 2.

Nel mese di novembre 2017, Bayer e Loxo Oncology hanno sottoscritto una collaborazione globale esclusiva per lo sviluppo e la commercializzazione di larotrectinib e LOXO-195, un inibitore di TRK in fase di sviluppo clinico. Bayer e Loxo Oncology svilupperanno in maniera congiunta i due prodotti: Loxo Oncology si occuperà della gestione degli studi clinici in corso e della richiesta di approvazione negli Stati Uniti, mentre Bayer si occuperà della gestione delle attività di regolamentazione al di fuori degli Stati Uniti e delle attività commerciali a livello mondiale. Negli Stati Uniti, Bayer e Loxo Oncology promuoveranno in maniera congiunta i prodotti.