Ambiente, Tunisia: dal 2020 stop totale ai sacchetti di plastica

Stop totale di sacchetti di plastica non biodegradabili in Tunisia a partire dal 31 dicembre 2019: verrà bloccata produzione, importazione, commercializzazione e distribuzione. L’annuncio è arrivato dal ministro dell’Ambiente e degli Affari locali di Tunisi in occasione di una conferenza stampa per la Giornata Mondiale dell’Ambiente.

Prosegue dunque la “guerra” ai sacchetti di plastica iniziata a marzo 2017 con il divieto di distribuzione dei sacchetti non bio negli ipermercati e nelle farmacie di tutto il Paese.

Le nuove norme entreranno in vigore il 31 dicembre 2019.