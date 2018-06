Turismo: conclusa la quarta edizione dell’Unwto World Forum on Gastronomy Tourism

Conclusa la quarta edizione dell’Unwto World Forum on Gastronomy Tourism, il Forum mondiale sul turismo enogastronomico organizzato dall’Organizzazione mondiale del turismo (Unwto), dal governo della Thailandia e dal Basque Culinary Centre. Si è tenuto a Bangkok dal 30 maggio al 1° giugno ed ha visto la partecipazione di operatori del settore, esponenti di governo ed esperti accademici di 52 Paesi: è stata un’occasione per discutere delle opportunità che le innovazioni tecnologiche potranno offrire in termini esperienziali e di coinvolgimento.

”Il convegno è un’occasione per tracciare il panorama del settore nel mondo e per evidenziare il legame tra turismo e agricoltura. Un tema importantissimo per l’Italia: il nostro Paese ha un incredibile patrimonio agroalimentare ed enogastronomico, che può trasformarsi in un potente driver di promozione e commercializzazione turistica”, ha spiegato Roberta Garibaldi, coordinatore dell’Osservatorio sul turismo enogastronomico. “D’altronde, i numeri del turismo enogastronomico parlano chiaro: da anni il segmento aumenta a doppia cifra, in tutto il mondo. Lo confermano il Food Travel Monitor, ma anche le recenti ricerche condotte da Ipsos per Enit, da Unioncamere – Sicamera e dal Censis. E il giro d’affari complessivo, che oggi è stimato in circa 2,5-3 miliardi di euro, è destinato ad aumentare nei prossimi anni. Un’espansione che trova un importante supporto nella recente e sempre più presente digitalizzazione”.