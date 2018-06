TV, Rai Storia: “Italia, Viaggio nella bellezza” svela i segreti dei castelli, non solo strutture di difesa

Non solo strutture di difesa. Dietro il concetto di “castello” si cela un altro mondo: “incastellare”, per secoli, ha significato creare nuovi abitati, rendere fertili nuove terre, sfruttare pascoli e miniere, creare senso di identità. Lo racconta l’appuntamento con la serie “Italia, Viaggio nella bellezza” che Rai Cultura propone lunedì 4 giugno alle 22.10 su Rai Storia. La provincia di Siena presenta una singolare quantità di fortilizi, tutti di origine antica, alcuni giunti attraverso mille trasformazioni fino ai giorni nostri. Dall’antico e scomparso villaggio fortificato di Miranduolo, di cui il programma racconta gli scavi archeologici condotti dall’Università di Siena, alla rocca di Radicofani, teatro delle gesta di Ghino di Tacco; dal castello di Sarteano, con i suoi bastioni quattrocenteschi, al castello di Brolio, dimora avita dei Ricasoli. Senza dimenticare il villaggio murato di Monteriggioni, in cui il tempo sembra essersi fermato al tempo delle guerre tra guelfi e ghibellini.