Tv, Rai Storia: “Il giorno e la storia”, ricordo di Enrico Berlinguer

11 giugno 1984. Enrico Berlinguer, segretario generale del Partito Comunista Italiano sta tenendo un comizio sul palco di Piazza della Frutta, a Padova. Sebbene visibilmente provato, riesce a terminare il discorso. Colpito da un ictus, Berlinguer viene subito trasportato in albergo ed entra in coma. Muore alle 12:45. A uno degli esponenti politici più importanti della storia della Repubblica italiana va il ricordo di "Il giorno e la storia". Il Presidente della Repubblica Pertini mette a disposizione l'aereo presidenziale per il trasporto della salma, dichiarando: "Lo porto via come un amico fraterno, come un figlio, come un compagno di lotta". Alla cerimonia funebre in piazza San Giovanni in Laterano, a Roma, parteciperanno più di un milione di persone.