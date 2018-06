TV, RAI2: “Sereno Variabile Estate” alla scoperta della Maremma

Un viaggio tra Lazio e Toscana per scoprire alcuni degli angoli più affascinanti del territorio della Maremma. E’ questo il tema della puntata di “Sereno Variabile Estate“, in onda domenica 3 giugno alle 13.45 su Rai2. Osvaldo Bevilacqua ci porterà tra i butteri che quotidianamente lavorano con il bestiame, perpetuando una tradizione vecchia di secoli. Lungo le coste di Montalto di Castro si andrà alla scoperta di relitti e vestigia del passato per assistere ad alcune fasi del ripopolamento di pregiate specie ittiche, svolto dall’Università degli Studi della Tuscia. Raggiungeremo poi il parco di Vulci, per ammirare l’antico castello medievale, il ponte a schiena d’asino e per visitare il sito archeologico che racchiude numerose e pregiate tombe etrusche. Tra i prodotti del territorio verranno evidenziati gli asparagi di Canino, utilizzati in diverse gustose ricette. Osvaldo ci accompagnerà nella fattoria biologica di una cooperativa sociale che propone anche attività accessibili a portatori di disabilità e visiterà un laboratorio dove un artigiano dà vita a nuovi oggetti riciclando materiale di ogni tipo. Faremo infine tappa a Orbetello dove ci imbarcheremo su un battello per parlare delle attività di pesca, dei prodotti di allevamento e di ristorazione e ittiturismo.