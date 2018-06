TV, Rai3: “FuoriTg”, vita sana in corpore sano

Come si può vivere una vita sana, al riparo da gravi malattie? E’ questione di stile, ovvero di buone abitudini salutari nella quotidianità. Perché all’origine di tanti tumori, e di molte patologie cardiovascolari c’è uno stato sub-infiammatorio cronico, magari latente e sconosciuto. Per spegnere l’infiammazione la cura è sempre la stessa: evitare comportamenti sbagliati, come l’abuso di grassi e zuccheri, la vita sedentaria, l’alcol e il fumo. Ecco perché i medici consigliano movimento e una corretta alimentazione.

Come combattere gli stati infiammatori cronici? Se ne parlerà lunedì 11 giugno, a FuoriTg, lo spazio quotidiano di approfondimento del Tg3 a cura di Mariella Venditti e condotto da Maria Rosaria De Medici, in onda su Rai 3 alle 12.25. Ospiti della puntata: Anna D’Eugenio medico nutrizionista e Francesco Perticone, presidente Società Italiana di Medicina Interna.