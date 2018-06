TV, RAI3: a “Fuoritg” il gioco d’azzardo e la ludopatia

Slot machine vietate ad Anacapri, ma non a Capri. In Piemonte c’è una disposizione regionale per limitare il gioco d’azzardo. Sono i primi effetti dell’intesa tra Stato, Regioni e Comuni, che si impegnano a dimezzare in 3 anni i punti gioco. Trattandosi, però, di un’intesa e non di una legge, ogni ente locale decide autonomamente come tener fede all’impegno preso. La ludopatia è un’emergenza sociale che coinvolge milioni di persone di ogni età. Se intanto lo Stato decidesse di guadagnare meno sul gioco d’azzardo, come chiedono molte associazioni che si battono contro la ludopatia, il fenomeno sarebbe più sotto controllo? Quali altri mezzi oltre al divieto devono essere messi in campo per dissuadere le persone dalla voglia di giocare d’azzardo? Quali sono le tipologie di giocatori più a rischio dipendenza? Se ne parla lunedì 4 giugno a “Fuoritg” su Rai3 alle 12.25, con lo psicologo Claudio Dalpiaz e con Sabrina Molinaro del Cnr. FuoriTg è lo spazio quotidiano di approfondimento del Tg3 a cura di Mariella Venditti e condotto da Maria Rosaria De Medici.