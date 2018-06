TV, RAI3: a “Passato e Presente” Dunkerque e l’operazione Dynamo

Nel maggio del 1940 l’esercito anglo-francese è in difficoltà. I nazisti con un attacco improvviso hanno invaso l’Olanda e il Belgio e marciano spediti verso Parigi. Migliaia di soldati inglesi e francesi si trovano chiusi in un angolo a Dunkerque, città portuale francese sulla Manica. Davanti hanno i nazisti, alle spalle il mare. Churchill, nuovo primo ministro inglese, ordina la ritirata. Inizia così l’operazione Dynamo, raccontata dal professor Giovanni Sabbatucci con Paolo Mieli a “Passato e Presente”, il programma di Rai Cultura in onda lunedì 4 giugno alle 13.15 su Rai3 e alle 20.30 su Rai Storia. Numerose navi inglesi partono da Dover per imbarcare i soldati, ma ci sono molti problemi: prima di tutto i bombardamenti dell’aviazione nazista dal cielo, poi le maree, che non permettono alle navi di grosso tonnellaggio di giungere fino a riva in alcune ore del giorno. Nonostante queste difficoltà si riescono a mettere in salvo in Inghilterra oltre 300.000 uomini. Un successo. E lo sarà a tal punto che ancora oggi quella che di fatto è stata una ritirata, viene celebrata dagli inglesi come una vittoria sul campo di battaglia.