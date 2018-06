TV, RAI3: a “Tutta Salute” protagonista la tiroide e i problemi più comuni

La tiroide è una ghiandola fondamentale per il metabolismo e gioca un ruolo importante nella funzione di molti organi, inclusi il cuore, i reni e la pelle. Per la salute generale dell’organismo è essenziale che la tiroide funzioni bene. Quali sono i problemi più comuni? Possono essere ereditari? Michele Mirabella e Pier Luigi Spada ne parleranno con il professor Rocco Bellantone, direttore di Chirurgia Endocrina e Metabolica del Policlinico Gemelli di Roma, nella puntata di “Tutta Salute“, in onda lunedì 4 giugno alle 10.45 su Rai3.