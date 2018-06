TV, RAI5: Andrea Camilleri e Piero Angela protagonisti a “Libri Come”

Autori e lettori in una grande festa del libro che per quattro giorni invade gli spazi e le sale dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. È la manifestazione “Libri Come”, che per l’edizione 2018 dello scorso marzo ha scelto come tema principale la parola felicità. All’evento e ai suoi protagonisti Rai Cultura dedica quattro appuntamenti, in onda a partire da lunedì 4 giugno alle 22.50 su Rai5. Protagonisti della prima puntata sono Andrea Camilleri e Piero Angela. I due grandi maestri della letteratura e della cultura italiana si sono raccontati in due incontri con Marino Sinibaldi, curatore della manifestazione. Nella puntata, che mette uno accanto all’altro i momenti più significativi dei due eventi, il maestro Camilleri regala riflessioni profonde e punte di irresistibile humour, analizzando la felicità alla luce del sapere dei grandi filosofi e degli spunti offerti dai ragazzi di oggi. Piero Angela racconta invece la sua visione dell’universo culturale, intrecciando i suoi pensieri sulla felicità collettiva ai ricordi della sua vita personale, la gioia nella vita professionale e quella vissuta negli affetti privati.