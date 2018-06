TV, Rai5: “Isole: prodigi dell’evoluzione”, alla scoperta del Madagascar

Il Madagascar è un’isola molto antica. Qui, nei secoli, si è evoluto un regno animale quasi separato: delle 250mila specie che vivono in questo luogo più del 90% degli anfibi, il 70% dei rettili e delle piante, circa la metà degli uccelli e quasi tutti i ragni e gli insetti sono endemici. Si trovano solo in questi luoghi e da nessun’altra parte. Per spiegare le ragioni di una biodiversità così straordinaria, nel secondo episodio della serie “Isole: prodigi dell’evoluzione” in onda domenica 10 giugno alle 14.00 su Rai5, il professore Richard Fortey osserva uno degli animali più rappresentativi dell’isola: il lemure. Primate imparentato con le scimmie moderne, i suoi antenati sono arrivati in Madagascar su una zattera naturale circa 55 milioni di anni fa.