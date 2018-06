TV, RAI5: “Wild Iberia”, l’autunno invade la penisola iberica

L’estate si è conclusa da qualche giorno e già l’autunno invade la penisola iberica. Non è detto che arrivi sempre in tempo, ma è vero che ovunque le giornate si accorciano e le notti sono più fresche. Un po’ di respiro per tutte le specie. Il terzo episodio della serie “Wild Iberia”, in onda domenica 3 giugno alle 14.40 su Rai5, racconta con straordinarie immagini in time-lapse la vita delle creature – come la lince iberica o l’aquila reale, la formicaleone o la libellula –che abitano queste terre nel periodo della stagione autunnale.