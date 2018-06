L’inverno è il momento del riposo e del silenzio, ma solo per alcuni. Ci sono delle specie infatti che non sono in grado di andare in letargo e si sono dovute adattare a un ambiente difficile, dove il cibo scarseggia per metà dell’anno. L’ultimo episodio della serie “Wild Iberia”, in onda lunedì 4 giugno alle 14.45 su Rai5, racconta con immagini in time-lapse la vita delle creature che abitano la penisola iberica nel periodo della stagione invernale.