Twitter darà più spazio alle notizie, anche sui Mondiali 2018

Twitter darà più importanza alle notizie per aiutare gli utenti a scoprire storie o a ricevere informazioni rilevanti. Ecco quali sono nel dettaglio i cambiamenti annunciati dal popolare social: inizieranno a comparire in cima alla timeline le notizie dell’ultim’ora e le notifiche di tweet “personalizzati”, e in cima ai risultati delle ricerche si vedranno “notizie correlate”.

Verrà ampliata la sezione Moments, che sarà divisa in tweet che si sono persi, nuovi tweet e commenti. Sarà anche lanciata una sezione dedicata ai Mondiali di calcio, con risultati, riassunti e ultime notizie.

Twitter si propone quindi nella veste di piattaforma di notizie globali. Rispetto alla sezione World Cup, il social assicura che gli utenti potranno rimanere aggiornati su ogni goal, e avranno a disposizione pagine individuali per ogni partita.