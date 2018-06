USA-Corea del Nord, Trump: evitata una potenziale catastrofe nucleare

Il presidente USA Donald Trump, a poche ore dalla conclusione del vertice di Singapore, ha pubblicato un post su Twitter per sottolineare l’importanza del suo incontro con Kim Jong-un, leader della Corea del Nord.

“Il mondo ha compiuto un grande passo in direzione opposta ad una potenziale catastrofe nucleare!“, ha scritto il tycoon. “Niente più lanci di missili, test nucleari o ricerche. Gli ostaggi sono rientrati in famiglia. Grazie, Presidente Kim, la nostra giornata insieme è stata storica!“.