In vacanza senza partire: il “microstay” come soluzione per concedersi una fuga dalla città… in città!

Sentirsi in vacanza senza partire non è un sogno, ma una tendenza. Con l’arrivo dell’estate la città comincia a svuotarsi, ma per chi resta e le ferie sono ancora un miraggio, ritrovare un po’ di relax nelle giornate di caldo diventa quasi un imperativo. Per godersi un attimo di benessere, a volte bastano solo poche ore da dedicare a se stessi per staccare un po’ la spina, magari facendosi coccolare un po’ da chi di ospitalità se ne intende.

BYHOURS, la prima e unica piattaforma di prenotazione online e app mobile a livello internazionale che permette di prenotare microsoggiorni in più di 3.000 hotel in pacchetti da 3, 6 o 12 ore, ha stilato un elenco dei migliori hotel 4 e 5 stelle in Italia dove è possibile prenotare un microsoggiorno e usufruire così dei servizi benessere forniti dalla struttura (piscina, SPA, sala fitness).

Ecco quindi la lista di alcuni hotel in cui è possibile riservare un microsoggiorno per una piccola fuga dalla città senza mai partire:

Milano

Hotel Château Monfort – Un cinque stelle nel cuore di Milano, a 8 minuti a piedi da Piazza San Babila e dall’elegante zona di Via Montenapoleone. L’hotel, che si trova in un edificio storico, propone camere e ambenti a tema ispirati a fiabe e filastrocche con elementi d’epoca e una serie di servizi benessere tra cui una piscina di acqua salata ed un centro benessere.

Enterprise Hotel Design Boutique – Dotato di un centro benessere al 7° piano con vista panoramica, a pochi minuti dall’iper-moderno quartiere City Life, presenta ambienti in stile contemporaneo ed elegante. Il centro benessere Le Terme di Kyoto offre docce sensoriali, un bagno turco, una vasca idromassaggio e diversi trattamenti di bellezza.

Best Western Plus Hotel Galles – Affacciato direttamente su Corso Buenos Aires, l’hotel, un prestigioso hotel 4 stelle situato all’interno di un elegante palazzo di fine ‘800, offre numerosi servizi come Wi-Fi gratuito, TV satellitare, piscina coperta, Centro Fitness & SPA, sauna e bagno turco e molto altro.

Roma

Hotel Sheraton Roma – Situato nel quartiere degli affari di Roma, offre una sala club, un centro fitness gratuito, una piscina all’aperto, accesso alla palestra e camere con TV satellitare e minibar. Il bar a bordo piscina propone centrifugati di frutta e verdura fresche e pasti leggeri sulla sua elegante terrazza.

Relais Vaican Secret Guest House – Situato nel cuore di Roma, a 300 metri da Castel Sant’Angelo, offre camere spaziose ed eleganti, molte delle quali complete di una accogliente area salotto, e dispone di una SPA esclusiva per gli ospiti.

Firenze e dintorni

MH Florence Hotel SPA – Fiore all’occhiello dell’hotel, situato nel cuore di Firenze, è la SPA, uno spazio rilassante dove è possibile godere del percorso Kneipp, della Bio Sauna, del bagno turco, della piscina e della zona relax oppure concedersi un rilassante massaggio. Al tramonto la terrazza panoramica al 6° piano regala una visuale a 360° della città, con vista diretta sul Duomo, il luogo ideale per un cocktail di fine giornata.

Art Hotel Museo – Poco distante da Firenze, a Prato, questo 4 stelle propone spaziose camere, una piscina all’aperto, connessione Wi-Fi gratuita e un attrezzato centro fitness. L’Art Restaurant invita a gustare una varietà di specialità toscane e ricette classiche italiane, mentre l’American bar offre l’ambiente ideale per rilassarsi con un cocktail o un liquore locale.

Napoli e dintorni

Hotel Kursaal – A pochi passi dal Viaggio Agnano, a 15 km dal centro storico di Napoli, l’hotel 4 stelle offre camere eleganti con pavimenti in parquet, connessione Wi-Fi gratuita e minibar. Tra i servizi benessere spiccano l’hammam, la vasca idromassaggio, il solarium e la sauna.

Plana Resort – Situato all’interno di un parco privato a Castel Volturno, il resort offre una piscina all’aperto, un giardino e camere in stile moderno che affacciano sul lungolago. Nell’hotel è presente un centro sportivo dove poter praticare una varietà di attività, tra cui tennis, canottaggio ed equitazione.

