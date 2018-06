Vaccini: il nuovo Ministro della Salute sommerso di appelli su Facebook, “cancelli l’obbligo”

“Confidiamo in un Ministero del buon senso, in un Ministero senza obblighi e in un Ministero senza ingiustizie, esclusioni, ghettizzazioni di bambini sani. TUTTI i bambini hanno diritto a frequentare gli asili“, “Ministro, contiamo su di lei, abolisca la 119 entro settembre“, “Cancelli lo scempio della 119 e la discriminazione dei nostri figli!“: la bacheca Facebook del neoministro della Salute Giulia Grillo, del M5S, è stata inondata da appelli relativi alla legge sui vaccini.

C’è anche chi parla di “legge omicida“, chi attacca “gli interessi delle lobbies delle case farmaceutiche“, chi auspica “una seria commissione formata da esperti e scienziati“.